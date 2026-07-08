Messi hadert: „Habe Mannschaft im Stich gelassen“

„Ich hatte das Gefühl, ich habe die Mannschaft im Stich gelassen“, haderte Lionel Messi nach seinem verschossenen Elfmeter beim 3:2-Sieg gegen Ägypten. Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 hatte der Superstar immerhin doch noch großen Anteil an der verrückten Aufholjagd Argentiniens ...