Pacult: „Elfer? Dann hätte die Welt aufgeschrien“

Peter Pacult zu Gast im krone.at-Sportstudio! Gemeinsam mit Organisator Ludwig Buchinger plaudert die Kicker-Legende bei Moderator Michael Fally über das Spiel „COPA eleven“ am 25. Juli in der Grazer „Gruabn“, Fitnessmaßstäbe in der Copa-Pele-Mannschaft, Star-Allüren, Österreichs Abschneiden bei der WM, Messis Vorteile bei Schiri und eine Elferfrage, bei der „die Welt aufgeschrien hätte“ (alles im Video oben).