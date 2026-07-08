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Aus für Servicestellen

Kahlschlag bei der ÖGK: Oberösterreich protestiert

Oberösterreich
08.07.2026 08:00
In ganz Österreich sollen ÖGK-Servicestellen geschlossen werden.
In ganz Österreich sollen ÖGK-Servicestellen geschlossen werden.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Ein durchgesickerter Plan sieht eine starke Reduktion der ÖGK-Servicestellen vor – auch und vor allem in Oberösterreich. Die Gesundheitskasse dementiert, die vielen Mitarbeiter sind alarmiert.

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Die „Krone“ machte die in der Wiener Zentrale vorbereiteten und auch bereits verkündeten Pläne öffentlich: Generaldirektor-Vize Moritz Mitterer hatte zu Beginn der vergangenen Woche das Regional-Management und den Betriebsrat über weitreichende Einsparungspläne informiert. Von derzeit noch 20 Versorgungsregionen sollen vier übrig bleiben, unterschieden werden soll laut dem Strategiepapier nur noch in Nord, Ost, Süd und West.

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