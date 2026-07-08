Kahlschlag bei der ÖGK: Oberösterreich protestiert

Die „Krone“ machte die in der Wiener Zentrale vorbereiteten und auch bereits verkündeten Pläne öffentlich: Generaldirektor-Vize Moritz Mitterer hatte zu Beginn der vergangenen Woche das Regional-Management und den Betriebsrat über weitreichende Einsparungspläne informiert. Von derzeit noch 20 Versorgungsregionen sollen vier übrig bleiben, unterschieden werden soll laut dem Strategiepapier nur noch in Nord, Ost, Süd und West.