Im April plus 6% für Österreichs Außenhandel

Aus EU-Staaten wurden Waren im Wert von 11,38 Milliarden Euro importiert, die Exporte in andere EU-Länder summierten sich hingegen auf 11,50 Milliarden Euro. Während die Handelsbilanz mit anderen EU-Staaten also positiv ausfiel, ergab sich beim Handel mit Drittstaaten ein Defizit von 560 Millionen Euro.

Vor allem Importe aus China sowie Exporte nach Deutschland waren wesentlich für den Anstieg des Außenhandels verantwortlich. Bei den Exporten trugen medizinische und pharmazeutische Produkte zum Zuwachs bei, während Erdöl und Erdölerzeugnisse bei den Importen eine wesentliche Rolle spielten. Hier stieg der Einfuhrwert um 62,8 Prozent, während die importierte Menge um 4,1 Prozent stieg.