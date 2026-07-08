Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Exporte legten zu

Im April plus 6% für Österreichs Außenhandel

Wirtschaft
08.07.2026 12:19
Österreichs Außenhandel legte im April um rund 6 Prozent zu.
Österreichs Außenhandel legte im April um rund 6 Prozent zu.(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Angaben der Statistik Austria zufolge ist der Außenhandel in Österreich im April um rund 6 Prozent gestiegen. Bei den Exporten gab es ein Plus von 6,1 Prozent auf 17,08 Milliarden Euro. Die Importe hingegen stiegen um 5,8 Prozent auf 17,51 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich für diesen Monat ein Handelsbilanzdefizit von 430 Millionen Euro.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Aus EU-Staaten wurden Waren im Wert von 11,38 Milliarden Euro importiert, die Exporte in andere EU-Länder summierten sich hingegen auf 11,50 Milliarden Euro. Während die Handelsbilanz mit anderen EU-Staaten also positiv ausfiel, ergab sich beim Handel mit Drittstaaten ein Defizit von 560 Millionen Euro.

Vor allem Importe aus China sowie Exporte nach Deutschland waren wesentlich für den Anstieg des Außenhandels verantwortlich. Bei den Exporten trugen medizinische und pharmazeutische Produkte zum Zuwachs bei, während Erdöl und Erdölerzeugnisse bei den Importen eine wesentliche Rolle spielten. Hier stieg der Einfuhrwert um 62,8 Prozent, während die importierte Menge um 4,1 Prozent stieg.

Lesen Sie auch:
Im Vorjahr hat Österreich weniger Waren exportiert, gleichzeitig legten die Importe deutlich zu ...
Außenhandel-Statistik
Deutschland bleibt Österreichs wichtigster Partner
02.01.2026

Defizit bei Handelsbilanz im Vergleich niedriger
In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres legten die Warenimporte um 3,9 Prozent auf 68,42 Milliarden Euro zu, während die Exporte um 4,4 Prozent auf 66,76 Milliarden Euro stiegen. Mit 1,65 Milliarden Euro fiel das Handelsbilanzdefizit niedriger aus als im Vorjahreszeitraum mit 1,89 Milliarden Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
08.07.2026 12:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
132.312 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
111.904 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
86.410 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
945 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
897 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
833 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Wirtschaft
Exporte legten zu
Im April plus 6% für Österreichs Außenhandel
Leichte Entspannung
Zahl der Firmeninsolvenzen leicht rückgängig
Was jetzt droht
Europa: Jedes dritte Autowerk könnte man einsparen
Krone Plus Logo
60 Nationen, 10 Wochen
Nobelmarke holt 15.000 Testfahrer ins Weinviertel
Wer ist schuld?
Tausende Jobs weg: Seit drei Jahren geht‘s bergab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf