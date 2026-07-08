Im April plus 6% für Österreichs Außenhandel

Angaben der Statistik Austria zufolge ist der Außenhandel in Österreich im April um rund 6 Prozent gestiegen. Bei den Exporten gab es ein Plus von 6,1 Prozent auf 17,08 Milliarden Euro. Die Importe hingegen stiegen um 5,8 Prozent auf 17,51 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich für diesen Monat ein Handelsbilanzdefizit von 430 Millionen Euro.
Aus EU-Staaten wurden Waren im Wert von 11,38 Milliarden Euro importiert, die Exporte in andere EU-Länder summierten sich hingegen auf 11,50 Milliarden Euro. Während die Handelsbilanz mit anderen EU-Staaten also positiv ausfiel, ergab sich beim Handel mit Drittstaaten ein Defizit von 560 Millionen Euro.
Vor allem Importe aus China sowie Exporte nach Deutschland waren wesentlich für den Anstieg des Außenhandels verantwortlich. Bei den Exporten trugen medizinische und pharmazeutische Produkte zum Zuwachs bei, während Erdöl und Erdölerzeugnisse bei den Importen eine wesentliche Rolle spielten. Hier stieg der Einfuhrwert um 62,8 Prozent, während die importierte Menge um 4,1 Prozent stieg.
Defizit bei Handelsbilanz im Vergleich niedriger
In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres legten die Warenimporte um 3,9 Prozent auf 68,42 Milliarden Euro zu, während die Exporte um 4,4 Prozent auf 66,76 Milliarden Euro stiegen. Mit 1,65 Milliarden Euro fiel das Handelsbilanzdefizit niedriger aus als im Vorjahreszeitraum mit 1,89 Milliarden Euro.
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