Andreas Schicker: Rückkehr zu seinen Sturm-Wurzeln

Andreas Schicker ist kein Mensch, der viel zurückblickt. Der Blick geht nach vorne, in freudiger Erwartung, was das Leben noch für ihn bereithält. Die ersten 40 Jahre waren erfolgreich, aber auch Schicksalsschläge (Böller-Unfall) blieben ihm nicht erspart. Der Jubilar schaut mit Demut zurück. „Ich habe es gut erwischt. Als junger Bua habe ich geträumt, Fußball-Profi zu werden. Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe eine ordentliche Karriere als Spieler gehabt.“