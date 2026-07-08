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Andreas Schicker: Rückkehr zu seinen Sturm-Wurzeln

Fußball National
08.07.2026 12:30
Andreas Schicker startet mit Hoffenheim in der Steiermark in die neue Saison.
Andreas Schicker startet mit Hoffenheim in der Steiermark in die neue Saison.(Bild: Kothgasser)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

In seiner Heimat feierte Andreas Schicker dieser Tage den 40. Geburtstag. Auf seinem Bauernhof in der Obersteiermark ließen Freunde und Wegbegleiter den Geschäftsführer der TSG Hoffenheim hochleben. Sturms ehemaliger Meistermacher über seine Träume, Ziele und warum er mit Hoffenheim in der Grünen Mark in die neue Saison startet. 

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Andreas Schicker ist kein Mensch, der viel zurückblickt. Der Blick geht nach vorne, in freudiger Erwartung, was das Leben noch für ihn bereithält. Die ersten 40 Jahre waren erfolgreich, aber auch Schicksalsschläge (Böller-Unfall) blieben ihm nicht erspart. Der Jubilar schaut mit Demut zurück. „Ich habe es gut erwischt. Als junger Bua habe ich geträumt, Fußball-Profi zu werden. Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe eine ordentliche Karriere als Spieler gehabt.“

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