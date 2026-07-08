Privat finanziert: Argentinien baut neues AKW

Tausende neue Arbeitsplätze sollen entstehen

Das Unternehmen Meitner Energy, an dem US-amerikanische und argentinische Investoren beteiligt sind, „wird 1,2 Milliarden Dollar in den Bau eines modularen 300-Megawatt-Kernreaktors am Standort Atucha“ nördlich von Buenos Aires investieren, erklärte der Sprecher des Präsidenten, Adrián Ravier. Dort befinden sich bereits zwei von drei aktiven Atomreaktoren des südamerikanischen Landes.