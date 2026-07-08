WEGA-Einsatz wegen vermeintlicher Affäre in Wien

Weil er glaubte, der Mann habe ein Verhältnis mit seiner Freundin, hat ein 36-Jähriger in Wien offenbar völlig die Beherrschung verloren. Er drohte seinem vermeintlichen Nebenbuhler mehrfach und so vehement, dass sich dieser an die Polizei wendete – ein WEGA-Einsatz war am Dienstag die Folge.
In der Nacht auf Dienstag kam es zwischen den beiden Männern zu dem Streit. Im Raum stand eine vermeintliche Affäre, die das Opfer der Drohungen angeblich mit der Freundin des Verdächtigen hat.
Mehrfach sollen massive Drohungen gefallen sein, das Opfer meldete das am nächsten Tag bei der Polizei und äußerte offenbar auch den Verdacht, dass der mutmaßliche Täter im Besitz einer Schusswaffe sein könnte.
WEGA brach Türe auf
Einsatzkräfte der WEGA wurden daraufhin hinzugezogen, die Polizei rückte kurz vor Mittag zur Wohnung des 36-jährigen Österreichers im Bezirk Penzing aus. Dieser war zwar zu Hause, weigerte sich jedoch, den Beamten die Türe zu öffnen, weshalb sich die Uniformierten schließlich gewaltsam Zutritt verschafften.
Der Verdächtige wurde festgenommen, weitere Ermittlungen laufen.
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