WEGA-Einsatz wegen vermeintlicher Affäre in Wien

Weil er glaubte, der Mann habe ein Verhältnis mit seiner Freundin, hat ein 36-Jähriger in Wien offenbar völlig die Beherrschung verloren. Er drohte seinem vermeintlichen Nebenbuhler mehrfach und so vehement, dass sich dieser an die Polizei wendete – ein WEGA-Einsatz war am Dienstag die Folge.