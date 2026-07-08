„Man hätte besser die Finger davon gelassen“

Die USA scheiterten bei der Fußball-WM wie 2010, 2014 und 2022 im Achtelfinale. Teamchef Mauricio Pochettino war trotzdem zufrieden: „Vor einem Jahr steckten wir in der Krise, bei dieser WM haben wir uns extrem verbessert.“ Überschattet wurde aber alles von der „Causa Balogun“. In New York gibt es Ärger darüber.