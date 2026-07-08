Wir bleiben mit und für Philipp in Bewegung

Während Philipp sich zuhause von seiner Augen-OP erholt, sind wir mit Backup-Sendungen versorgt, und die tägliche Bewegungseinheit ist somit gesichert. Unser Vorturner würde sagen: „Es gibt keine Ausreden!“. Schon bald wird er sich mit einem gesundheitlichen Update mittels Videobotschaft melden, und bis dahin wird auf krone.tv munter weitergeturnt!