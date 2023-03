Von klein auf online: „Sharenting“ und die Folgen

Kinderfotos waren über Jahrzehnte vornehmlich ein Fall fürs Fotoalbum und somit eine private „Verschlusssache“. Lediglich ausgewählte Exemplare landeten ausgearbeitet an der Wand oder auf der Kommode, und nur in den seltensten Fällen, meist zu besonderen Anlässen wie Feiertagen, kam es vor, dass sie die eigenen vier Wände in Form einer Gruß- oder Glückwunschkarte verließen.