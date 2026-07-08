Nach WM-Tränen: Arnautovic legt schon wieder los

„Es trifft mich, dass ich meine zweite Familie ab jetzt nicht mehr am Platz sehen werde“, erklärte der ÖFB-Rekordmann nach dem WM-Aus unter Tränen. Kurz darauf rührte Arnie mit einem Video auf Instagram. „Für Österreich zu spielen, war die größte Ehre meiner Karriere. Jedes Mal, wenn ich den Platz betreten habe, habe ich alles gegeben – für meine Mitspieler, für die Fans und für alle, die uns zu Hause unterstützt haben“, ließ die ÖFB-Legende wissen.