Nach WM-Tränen: Arnautovic legt schon wieder los

Nach dem tränenreichen WM-Aus gegen Spanien (0:3) ist ÖFB-Legende Marko Arnautovic wieder zurück bei seinem Verein Roter Stern Belgrad. Immerhin stehen schon bald neue sportliche Herausforderungen an. Die Fans freuen sich jedenfalls.
Während andere WM-Teilnehmer nach dem strapaziösen Turnier ihren Urlaub genießen, hat sich Arnautovic schon wieder bei seinem Verein zurückgemeldet. „Ratet mal, wer wieder da ist“, schreibt der Traditionsklub auf Instagram neben Fotos, die den Routinier im Klubdress zeigen.
Die Fans freuen sich jedenfalls über die Rückkehr des Stürmers, der sich nun auf neue sportliche Herausforderungen fokussiert. Schon am 18. Juli startet Roter Stern gegen Macva in die neue Saison. Wenige Tage später steht dann die Qualifikation für die Champions League auf dem Programm. Arnautovic will seinen Beitrag zum Erreichen der Königsklasse leisten.
Emotionale Tage für Arnautovic
Dabei liegen emotionale Tage hinter dem Routinier. Nach 137 Länderspielen war für Österreichs Rekordspieler und Top-Torschützen (49) im Nationalteam Schluss. Das Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Europameister Spanien sollte der Schlusspunkt seiner beeindruckenden Teamkarriere sein. Dementsprechend groß waren auch die Emotionen nach Abpfiff und in den Stunden und Tagen danach.
„Es trifft mich, dass ich meine zweite Familie ab jetzt nicht mehr am Platz sehen werde“, erklärte der ÖFB-Rekordmann nach dem WM-Aus unter Tränen. Kurz darauf rührte Arnie mit einem Video auf Instagram. „Für Österreich zu spielen, war die größte Ehre meiner Karriere. Jedes Mal, wenn ich den Platz betreten habe, habe ich alles gegeben – für meine Mitspieler, für die Fans und für alle, die uns zu Hause unterstützt haben“, ließ die ÖFB-Legende wissen.
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