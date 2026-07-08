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In Jeans bei Chanel!

Charlotte Casiraghi macht Superstars Konkurrenz

Royals
08.07.2026 12:12
Charlotte Casiraghi kam im lässigen Jeans-Look und mit Hingucker-Accessoire zur Chanel-Schau ...
Charlotte Casiraghi kam im lässigen Jeans-Look und mit Hingucker-Accessoire zur Chanel-Schau nach Paris.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Charlotte Casiraghi hat in Paris bewiesen, wie lässig guter Style sein kann! Zur Schau von Chanel kam die Tochter von Caroline von Hannover ganz cool in Jeans und Bluse – und machte mit diesem Look den Superstars in Paris Konkurrenz.

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Starauflauf in Paris – und mittendrin ein waschechter Royal! Denn Charlotte Casiraghi ließ sich wie jedes Jahr auch dieses Mal die Schau ihres Lieblings-Luxuslabels Chanel in Paris nicht entgehen.

Jeans statt Chanel-Kostüm
Zum Mode-Defilee am Laufsteg erschien die 39-Jährige aber nicht etwa in der neuesten Haute-Couture-Kreation des französischen Modehauses, sondern bewies, dass weniger manchmal sogar mehr ist. 

Weniger ist manchmal mehr: Charlotte Casiraghi entschied sich in Paris für einen absolut ...
Weniger ist manchmal mehr: Charlotte Casiraghi entschied sich in Paris für einen absolut alltagstauglichen Look, der gerade deshalb ein Hingucker war!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Das Highlight des royalen Looks: die pinke Krokoledertasche!
Das Highlight des royalen Looks: die pinke Krokoledertasche!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Sie entschied sich nämlich für eine absolut alltagstaugliche Kombination aus dunkelblauer Jeans und hellblau-weiß gestreiftem Hemd. Cooler könnte royaler Style gar nicht sein! 

Hingucker-Accessoire!
Den lässigen Jeans-Look wertete Casiraghi mit einem absoluten Hingucker-Accessoire auf – einer pinkfarbenen Krokoleder-Handtasche. Und die passte auch noch perfekt zur Maniküre der 39-Jährigen.

Charlotte Casiraghi ist seit vielen Jahren Fan von Chanel.
Charlotte Casiraghi ist seit vielen Jahren Fan von Chanel.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Schwarze High Heels, einige breite Goldarmbänder und eine große, dunkle Sonnenbrille machten den entspannten Fashion-Show-Look von Casiraghi schließlich perfekt. 

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