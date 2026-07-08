Charlotte Casiraghi macht Superstars Konkurrenz

Charlotte Casiraghi hat in Paris bewiesen, wie lässig guter Style sein kann! Zur Schau von Chanel kam die Tochter von Caroline von Hannover ganz cool in Jeans und Bluse – und machte mit diesem Look den Superstars in Paris Konkurrenz.
Starauflauf in Paris – und mittendrin ein waschechter Royal! Denn Charlotte Casiraghi ließ sich wie jedes Jahr auch dieses Mal die Schau ihres Lieblings-Luxuslabels Chanel in Paris nicht entgehen.
Jeans statt Chanel-Kostüm
Zum Mode-Defilee am Laufsteg erschien die 39-Jährige aber nicht etwa in der neuesten Haute-Couture-Kreation des französischen Modehauses, sondern bewies, dass weniger manchmal sogar mehr ist.
Sie entschied sich nämlich für eine absolut alltagstaugliche Kombination aus dunkelblauer Jeans und hellblau-weiß gestreiftem Hemd. Cooler könnte royaler Style gar nicht sein!
Hingucker-Accessoire!
Den lässigen Jeans-Look wertete Casiraghi mit einem absoluten Hingucker-Accessoire auf – einer pinkfarbenen Krokoleder-Handtasche. Und die passte auch noch perfekt zur Maniküre der 39-Jährigen.
Schwarze High Heels, einige breite Goldarmbänder und eine große, dunkle Sonnenbrille machten den entspannten Fashion-Show-Look von Casiraghi schließlich perfekt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.