Boden voller Krater: Umwelteklat in Werkstatt

Bei einer Kontrolle deckten die Behörden gravierende Umweltsünden in einer Lkw-Werkstatt auf – und zogen die Notbremse. Unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen rückten gemeinsam mit dem Magistrat, der Wiener Polizei und der Wasserpolizei mehrere Dienststellen an. Kontrolliert wurde ein Betriebsgelände, auf dem ein Unternehmer seine Lastkraftwagen wartete.