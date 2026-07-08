Harry droht Millionen-Zahlung und Ärger mit König

Unterlegene Seite trägt die Prozesskosten

Die Folge könnte für Harry richtig teuer werden: Nach britischem Recht trägt in der Regel die unterlegene Seite die Prozesskosten. Laut britischen Medien belaufen sich diese auf mehr als 50 Millionen Pfund (rund 58,5 Millionen Euro). Der Verlag hat bereits angekündigt, das Geld zurückzufordern. Aus Harrys jahrelangem Kampf gegen die Boulevardpresse könnte damit ein Millionen-Desaster werden.