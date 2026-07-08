Wie KI Nutzerbewertungen von Hotels im Netz schönt

Wer seinen Urlaub plant, verlässt sich heute zumeist auf die Meinungen und Erlebnisse anderer: Millionen Nutzerbewertungen im Netz sollen vor Reinfällen schützen. Doch weil das Durchstöbern der Rezensionen zeitaufwendig ist, lassen Plattformen diese immer öfter von einer KI zusammenfassen. Doch Vorsicht: Die Folgen können für Reisende „potenziell lebensgefährlich“ sein.