Wie KI Nutzerbewertungen von Hotels im Netz schönt

Wer seinen Urlaub plant, verlässt sich heute zumeist auf die Meinungen und Erlebnisse anderer: Millionen Nutzerbewertungen im Netz sollen vor Reinfällen schützen. Doch weil das Durchstöbern der Rezensionen zeitaufwendig ist, lassen Plattformen diese immer öfter von einer KI zusammenfassen. Doch Vorsicht: Die Folgen können für Reisende „potenziell lebensgefährlich“ sein.
Die KI-Zusammenfassung von Tripadvisor beschreibt das Fünf-Sterne-All-inclusive-Hotel Riu Palace Santa Maria auf den Kapverden als „bei vielen Reisenden beliebt“, mit „geräumigen Zimmern“, „vielfältigen Restaurants“, die „hervorragende Kritiken“ erhalten, und einer Sauberkeit, die als „makellos“ gelobt wird. Einem wunderschönen und vor allem erholsamen Urlaub scheint demnach nichts mehr im Wege zu stehen, oder?
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