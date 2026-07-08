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„Lebensgefährlich“

Wie KI Nutzerbewertungen von Hotels im Netz schönt

Digital
08.07.2026 12:55
Sich bei der Urlaubsplanung auf KI-Zusammenfassungen zu verlassen, kann „potenziell ...
Sich bei der Urlaubsplanung auf KI-Zusammenfassungen zu verlassen, kann „potenziell lebensgefährlich“ sein.(Bild: Krone KREATIV/Kittiphan, yurakrasil – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Wer seinen Urlaub plant, verlässt sich heute zumeist auf die Meinungen und Erlebnisse anderer: Millionen Nutzerbewertungen im Netz sollen vor Reinfällen schützen. Doch weil das Durchstöbern der Rezensionen zeitaufwendig ist, lassen Plattformen diese immer öfter von einer KI zusammenfassen. Doch Vorsicht: Die Folgen können für Reisende „potenziell lebensgefährlich“ sein.

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Die KI-Zusammenfassung von Tripadvisor beschreibt das Fünf-Sterne-All-inclusive-Hotel Riu Palace Santa Maria auf den Kapverden als „bei vielen Reisenden beliebt“, mit „geräumigen Zimmern“, „vielfältigen Restaurants“, die „hervorragende Kritiken“ erhalten, und einer Sauberkeit, die als „makellos“ gelobt wird. Einem wunderschönen und vor allem erholsamen Urlaub scheint demnach nichts mehr im Wege zu stehen, oder?

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