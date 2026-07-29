Fast jeden Tag ein Angriff auf ÖBB-Mitarbeiter

Stichschutzwesten im Test, Body-Cams im Einsatz

Diese werden derzeit bei Sicherheitsmitarbeitern getestet – diese sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Zudem sollen mehr Polizeipräsenz, gemeinsame Kontrollen und der flächendeckende Einsatz von Body-Cams das ÖBB-Personal, durchau aber auch Fahrgäste besser schützen, wie die ÖBB im Juni ankündigten.