Mit 205 km/h auf Landstraße: Motorrad abgenommen

Dienstagmittag waren zwei zivile Polizei-Motorradstreifen auf der B20 in Mariazell unterwegs, als ein Biker an ihnen vorbeiraste. Er überholte sie mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten konnten in weiterer Folge eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h, bei erlaubten 100 km/h feststellen.