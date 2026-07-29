Mit 205 km/h auf Landstraße: Motorrad abgenommen

Ein 65-jähriger Steirer wurde am Dienstag mit 205 km/h auf der Landstraße im steirischen Mariazell erwischt. Der Motorradfahrer war an einer Zivilstreife vorbeigezischt. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und beschlagnahmten das Fahrzeug.
Dienstagmittag waren zwei zivile Polizei-Motorradstreifen auf der B20 in Mariazell unterwegs, als ein Biker an ihnen vorbeiraste. Er überholte sie mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten konnten in weiterer Folge eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h, bei erlaubten 100 km/h feststellen.
Lenker angehalten
Sie hielten den 65-jährigen Motorradfahrer an und konfrontierten ihn. Da half auch keine Ausrede mehr: Sein Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt und der Führerschein abgenommen. Der Lenker wird angezeigt.
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