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Kinderleicht erklärt

Kann mein Gehirn in der Sonne schmelzen?

Gesünder leben
28.07.2026 10:00
Ohne Kapperl sollten sich Kinder nicht länger in der Sonne aufhalten.
Ohne Kapperl sollten sich Kinder nicht länger in der Sonne aufhalten.(Bild: Елена Якимова - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

An Sommertagen gibt es kaum etwas Schöneres, als draußen zu sein. Doch die Sonne kann einem ganz schön zusetzen. In unserer Rubrik „Kinderleicht erklärt“ lesen Mädchen und Buben dieses Mal, ob das Gehirn wie Eis schmelzen kann. Außerdem erwarten euch einfache Tricks, wie man einen kühlen Kopf bewahrt.

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Stell dir vor: Es ist ein heißer Sommertag. Die Sonne scheint, du spielst draußen und schleckst ein Eis. Plötzlich fragst du dich: Kann mein Gehirn ebenso in der Sonne schmelzen?

Um dich gleich zu beruhigen: Die Antwort lautet „nein“. Zum Glück ist dein Gehirn kein Eis und auch kein Stück Schokolade. Es kann nicht einfach schmelzen, nur weil die Sonne lange auf deinen Kopf scheint. Aber ganz so harmlos ist die Sache trotzdem nicht.

Dein Hirn liegt zwar gut geschützt in deinem Schädel. Außerdem achtet dein Körper ständig darauf, dass es ihm nicht zu heiß wird. Wenn dir sehr warm ist, schwitzt du. Der Schweiß verdunstet auf der Haut und hilft dem Körper, sich abzukühlen. Clever, oder?

Nicht zu lange in der prallen Sonne sein!
Manchmal wird es dem Kopf aber doch zu viel. Vor allem, wenn man sich lange in der prallen Sonne aufhält und keinen Hut oder keine Kappe trägt. Dann kann es passieren, dass man einen sogenannten Sonnenstich bekommt.

Dieser „Stich“ hat wiederum nichts mit Insekten zu tun. Niemand piekst dich. Allerdings ist es möglich, dass sich Kopf und Nacken durch die Sonneneinstrahlung zu stark aufheizen. Die Hitze reizt dann auch oft die Gehirnhäute. Das sind schützende Hüllen rund um die „Denkzentrale“.

Wenn dein Körper merkt, dass etwas nicht stimmt, sendet er Warnsignale. Du bekommst vielleicht Kopfschmerzen. Einige Kinder fühlen sich schwindelig oder ihnen wird übel. Andere sind plötzlich sehr müde, obwohl sie gerade noch voller Energie waren. Häufig tut zusätzlich der Nacken weh.

Ein Sonnenstich fällt manchmal auch erst einige Stunden nach dem Spielen auf. Du hast also vielleicht einen tollen Tag im Freibad verbracht und merkst erst später, dass dein Kopf zu viel Sonne ausgesetzt war.

Sonnenstich vorbeugen
Zum Glück kannst du einiges tun, damit es gar nicht erst so weit kommt. Ein Hut oder eine Kappe sind echte Helden im Sommer, weil sie dem Kopf Schatten spenden. Auch regelmäßige Trinkpausen sind wichtig, denn der Körper braucht genügend Wasser, um sich abzukühlen. Und wenn die Sonne mittags besonders stark scheint, ist ein schattiges Plätzchen der ideale Ort zum Entspannen und Spielen.

Falls dir dennoch nach einem sonnigen Tag schwindelig wird oder du heftige Kopfschmerzen bekommst, sag deinen Eltern Bescheid. Sie können dir helfen. Dann ist es am besten, sich an einem kühlen Platz hinzulegen, etwas Luftiges anzuziehen, zu trinken, Kopf und Nacken mit feuchten Tüchern zu kühlen und sich auszuruhen. So bekommt dein Gehirn eine Erholungspause, bevor dein nächstes Sommerabenteuer startet.

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