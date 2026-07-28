Kann mein Gehirn in der Sonne schmelzen?

Sonnenstich vorbeugen

Zum Glück kannst du einiges tun, damit es gar nicht erst so weit kommt. Ein Hut oder eine Kappe sind echte Helden im Sommer, weil sie dem Kopf Schatten spenden. Auch regelmäßige Trinkpausen sind wichtig, denn der Körper braucht genügend Wasser, um sich abzukühlen. Und wenn die Sonne mittags besonders stark scheint, ist ein schattiges Plätzchen der ideale Ort zum Entspannen und Spielen.