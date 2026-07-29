WM war „okay“ – jetzt fordert Herzog ein Umdenken

„Die Kinder müssen im Training mehr dribbeln und Abschlüsse haben. (Englands Torjäger) Harry Kane sagt, dass er in jedem Training 100-mal aufs Tor geschossen hat. Das ist üben, üben, üben. Das machen unsere Kinder nicht, weil die Schwerpunkte im Training ganz andere sind“, erklärte Herzog. Wichtig sei, „dass viel mehr individuell trainiert wird. Die Detailarbeit in der Position ist das Entscheidende“. Zu viel Wert werde im Nachwuchs auf Ergebnisse gelegt. „Es geht nicht darum, was in zwei Wochen ist oder in vier Monaten, sondern wo ist der Spieler, wenn er 17, 18, 19 Jahre alt ist. Dann müssen sie in der Bundesliga spielen“, betonte Herzog. Aussagen wie „die sind ja noch nicht so weit, das geht nicht“.