Großeinsatz bei Waldbrand in Tirol läuft weiter

Gegen 15 Uhr wurde am Dienstag im Gaisbachtal ein Waldbrand gemeldet. Das Feuer breitete sich rasch aus – rund 8000 Quadratmeter waren betroffen. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und der Behördenvertreter wurde umgehend eine Einsatzleitung eingerichtet und die Lage erkundet.