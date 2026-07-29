Donauschiff lief auf Grund: Passagiere evakuiert

Das Schiff wollte eigentlich im Hafen von Vidin einen Zwischenstopp einlegen, um Nahrungsmittel und Trinkwasser aufzunehmen – letzteres war bereits knapp an Bord. Nach einigen Hitzewellen ist der Pegel in der Donau aktuell niedrig – das ist für die Schifffahrt zunehmend ein Problem.