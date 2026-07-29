Erdbeben in Japan forderte mindestens 13 Tote

Zwei Frauen starben nach Explosion in Einkaufszentrum

Bei einer verheerenden Explosion in einem Einkaufszentrum kamen infolge des Bebens mindestens zwei Menschen ums Leben. Nach stundenlangem Rettungseinsatz seien die beiden Frauen in der Nacht tot geborgen worden, berichtete der japanische TV-Sender NHK. Bei einer weiteren Person sei „Herz- und Atemstillstand“ diagnostiziert worden. Das ist eine in Japan übliche Formulierung, bevor der Tod von Menschen von einem Arzt bestätigt wird. Fünf weitere Menschen wurden verletzt geborgen.