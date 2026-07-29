TV-Experte Herzog glänzt auch ohne Superstar Messi

Bereits bei den stets ausverkauften „Krone“-Auftritten mit Toni Polster bewies der 57-Jährige in den letzten Monaten, dass er punkto Pointen nicht nur Vorlagengeber sondern auch Verwerter ist. Expertise alleine ist heute im umkämpften TV-Markt zu wenig - Sky, das die heimische Bundesliga bis 2030 überträgt, hat sich mit Didi Hamann, Jan Age Fjörtoft, Peter Pacult, Marko Stankovic und Marc Janko gut aufgestellt. Denn die Liga füllt das ganze Wochenende – ein Spiel am Freitag, zwei Partien hintereinander am Samstag, am Sonntag ein Doppel in der Konferenz plus ein spätes Topspiel.