TV-Experte Herzog glänzt auch ohne Superstar Messi

Bei der „Krone“ liefert er als Kolumnist seit Jahren wertvolle Expertise mit der nötigen Prise Schmäh – mit demselben Rezept wurde Andreas Herzog während der WM zum Liebling der ORF-Zuseher. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Florian Gröger.
Ein Experte darf auch Emotionen zeigen – wie Andi Herzog bei seinem legendären Jubel mit den Spielern nach dem 3:3 von Sasa Kalajdzic gegen Algerien neben der Cornerfahne. Daher ist der „Transfer“ zurück zu Sky nur logisch – Herzog, der beim Bundesliga-Topspiel auch Co-Kommentator wird, braucht keinen Messi, um zu funktionieren, holt auch aus einem 0:0 von Ried gegen Hartberg das Maximum heraus.
Bereits bei den stets ausverkauften „Krone“-Auftritten mit Toni Polster bewies der 57-Jährige in den letzten Monaten, dass er punkto Pointen nicht nur Vorlagengeber sondern auch Verwerter ist. Expertise alleine ist heute im umkämpften TV-Markt zu wenig - Sky, das die heimische Bundesliga bis 2030 überträgt, hat sich mit Didi Hamann, Jan Age Fjörtoft, Peter Pacult, Marko Stankovic und Marc Janko gut aufgestellt. Denn die Liga füllt das ganze Wochenende – ein Spiel am Freitag, zwei Partien hintereinander am Samstag, am Sonntag ein Doppel in der Konferenz plus ein spätes Topspiel.
Auch abseits von Toren und Fouls wird gedreht – nach der Doku „Rapid Liebe“ wird diese Saison die Wiener Austria regelmäßig begleitet. Da ist Rapid-Legende Herzog nicht dabei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.