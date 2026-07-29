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Liebling der Zuseher

TV-Experte Herzog glänzt auch ohne Superstar Messi

Bundesliga
29.07.2026 07:02
Andreas Herzog glänzte bei der WM als Experte.
Andreas Herzog glänzte bei der WM als Experte.(Bild: Andreas Herzog)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Bei der „Krone“ liefert er als Kolumnist seit Jahren wertvolle Expertise mit der nötigen Prise Schmäh – mit demselben Rezept wurde Andreas Herzog während der WM zum Liebling der ORF-Zuseher. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Florian Gröger.

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Ein Experte darf auch Emotionen zeigen – wie Andi Herzog bei seinem legendären Jubel mit den Spielern nach dem 3:3 von Sasa Kalajdzic gegen Algerien neben der Cornerfahne. Daher ist der „Transfer“ zurück zu Sky nur logisch – Herzog, der beim Bundesliga-Topspiel auch Co-Kommentator wird, braucht keinen Messi, um zu funktionieren, holt auch aus einem 0:0 von Ried gegen Hartberg das Maximum heraus.

Andreas Herzog
Andreas Herzog(Bild: Mario Urbantschitsch)

Bereits bei den stets ausverkauften „Krone“-Auftritten mit Toni Polster bewies der 57-Jährige in den letzten Monaten, dass er punkto Pointen nicht nur Vorlagengeber sondern auch Verwerter ist. Expertise alleine ist heute im umkämpften TV-Markt zu wenig - Sky, das die heimische Bundesliga bis 2030 überträgt, hat sich mit Didi Hamann, Jan Age Fjörtoft, Peter Pacult, Marko Stankovic und Marc Janko gut aufgestellt. Denn die Liga füllt das ganze Wochenende – ein Spiel am Freitag, zwei Partien hintereinander am Samstag, am Sonntag ein Doppel in der Konferenz plus ein spätes Topspiel. 

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