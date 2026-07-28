Vitamin D beugt Knochenbrüchen kaum vor

Medizinerinnen und Mediziner würden oft Kalzium und Vitamin D empfehlen, um Frakturen und Stürzen vorzubeugen. Allerdings seien die wissenschaftlichen Belege dafür beschränkt, sagte das Forschungsteam. Es hatte sich die Häufigkeit von Knochenbrüchen nach Stürzen unter Einnahme von Vitamin D, Kalzium oder beidem als Kombination angesehen. Eine Gruppe hatte die Supplementierung bekommen, eine andere ein Scheinmedikament. Demnach brachte die Einnahme von Kalziumtabletten eine Verringerung des Knochenbruch-Risikos um neun Prozent. Vitamin D alleine hatte im Vergleich zum Placebo gar keine Wirkung.