Kleinbusse zusammengeprallt: Ein Todesopfer

Eingeklemmte Personen wurden befreit

Die Feuerwehren aus Piesendorf und Zell am See wurden von der Landeswarnzentrale Salzburg alarmiert. Nachdem das Rote Kreuz die eingeklemmten Personen für die technische Rettung freigegeben hatte, öffneten die Florianis die stark deformierten Fahrzeuge. Beide Personen konnten innerhalb kurzer Zeit befreit und dem Roten Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben werden.