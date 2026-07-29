Kleinbusse zusammengeprallt: Ein Todesopfer

Am späten Abend des Dienstags prallten in Piesendorf (Bezirk Zell am See) zwei Kleinbusse frontal zusammen. Sieben Menschen wurden dabei verletzt, ein Mann starb noch an der Unfallstelle.
Auf der B168 im Ortsgebiet von Piesendorf (Pinzgau) sind auf Höhe des Hauses Praga zwei Kleinbusse frontal zusammengestoßen. Sieben Personen wurden verletzt, zwei davon sogar in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Ein Insasse starb noch an der Unfallstelle.
Bei dem Toten dürfte es sich um einen Einheimischen handeln, der zweite Wagen soll mit Touristen besetzt gewesen sein.
Eingeklemmte Personen wurden befreit
Die Feuerwehren aus Piesendorf und Zell am See wurden von der Landeswarnzentrale Salzburg alarmiert. Nachdem das Rote Kreuz die eingeklemmten Personen für die technische Rettung freigegeben hatte, öffneten die Florianis die stark deformierten Fahrzeuge. Beide Personen konnten innerhalb kurzer Zeit befreit und dem Roten Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben werden.
Im Einsatz standen zahlreiche Kräfte des Roten Kreuzes, der Polizei sowie der Feuerwehren.
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