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Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch an Hepatitis

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28.07.2026 10:22
2011 hat sich Österreich der weltweiten Initiative angeschlossen, die virale Hepatitis bis zum ...
2011 hat sich Österreich der weltweiten Initiative angeschlossen, die virale Hepatitis bis zum Jahr 2030 zu eliminieren. Das Ziel dürfte jedoch in weite Ferne gerückt sein.(Bild: Artemenko_Daria)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Anlässlich des Welt-Hepatitis-Tages am 28. Juli macht der Wiener Gesundheitsverbund auf die Bedeutung der Impfung, Früherkennung und Behandlung von Virushepatitis aufmerksam. Österreich und die Welt kämpfen mit einem massiven Leberproblem. Alle 30 Sekunden stirbt weltweit ein Mensch an einer chronischen virusbedingten Hepatitis. Auch hierzulande ist die Lage ernst: 25 bis 30 Prozent der Österreicher sind laut Experten von einer Fettlebererkrankung betroffen. 

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Zu den gefährlichsten Lebererkrankungen zählen weiterhin chronische Leberentzündungen, die durch Virusinfektionen ausgelöst werden. Weltweit sind davon laut Berechnungen 287 Millionen Menschen betroffen.

Häufigste Infektionskrankheit
„Chronische Hepatitis B und C sind die weltweit führende Ursache für Leberkrebs. Mehr als 1,3 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Hepatitis B oder C – das ist die häufigste Infektionskrankheit. Jedes Jahr gibt es fast zwei Millionen neue Fälle“, so die Hepatitis-Hilfe Österreich.

Dabei wären die nötigen Mittel längst vorhanden, um das weltweite Problem deutlich besser in den Griff zu bekommen. Virus Hepatitis ist vermeidbar, behandelbar und in bestimmten Fällen sogar heilbar. 

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Kostenlose Tests in Deutschland
Bei der Hepatitis B ist die auch im österreichischen Kinderimpfprogramm enthaltene Impfung als Vorbeugung ganz besonders wichtig. In Deutschland können sich gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren einmalig kostenlos auf Hepatitis B und C testen lassen.

Die chronische Hepatitis Delta ist vermutlich die gefährlichste chronische Virusinfektion, ist jedoch seit einigen Jahren in Österreich behandelbar. Eine Kombi-Infektion mit Hepatitis B und Delta kann rasch zu Leberkrebs führen.

Viele Infizierte ahnen nichts
Heilen lässt sich eine chronische Hepatitis-B-Infektion bisher nicht, aber die modernen Medikamente können die Virusvermehrung effektiv unterdrücken und das Risiko für Spätfolgen wie Leberzirrhose oder Leberkrebs erheblich reduzieren. Das Problem: Viele Infizierte wissen gar nichts von ihrer chronischen Erkrankung.

Da viele Infektionen lange unbemerkt bleiben, sind Aufklärung und Vorsorge entscheidend. ...
Da viele Infektionen lange unbemerkt bleiben, sind Aufklärung und Vorsorge entscheidend. Impfungen gegen Hepatitis A und B bieten einen wirksamen Schutz vor einer Infektion.(Bild: Jürgen Pachner)

Fettleber als Volkskrankheit
In der jüngeren Vergangenheit ist bei den Lebererkrankungen – vor allem in den hoch entwickelten Staaten der Welt mit westlichem Lebensstil – auch die sogenannte Fettleber (Steatotic Liver Disease/SLD) zu einer besonders weitverbreiteten Krankheit geworden. 25 bis 30 Prozent der Österreicher sind von einer Fettlebererkrankung betroffen.

Unterschiedliche Verläufe
Virushepatitis: 5 Formen

Unter dem Begriff Virushepatitis werden fünf verschiedene Hepatitis-Erkrankungen (A bis E) zusammengefasst, die eine Entzündung der Leber verursachen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Übertragungswege, ihres Krankheitsverlaufs und ihrer Behandlung.

  • Hepatitis A und E werden überwiegend über verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen und verlaufen meist akut. In den meisten Fällen heilen sie ohne bleibende Schäden aus. Gegen Hepatitis A steht eine wirksame Schutzimpfung zur Verfügung. Hepatitis E wird in Europa vor allem durch engen Kontakt mit Wildtieren übertragen und spielt in Österreich nur eine untergeordnete Rolle.
  • Hepatitis B wird über Blut und andere Körperflüssigkeiten übertragen, unter anderem auch beim Geschlechtsverkehr. Die Erkrankung verläuft oft chronisch und kann langfristig zu Leberzirrhose oder Leberkrebs führen. Moderne Medikamente können das Virus dauerhaft unterdrücken und schwere Folgeschäden verhindern, eine vollständige Heilung ist derzeit jedoch nicht möglich. Eine Impfung bietet Schutz.
  • Hepatitis C wird vor allem durch Blut übertragen. Dank moderner antiviraler Medikamente kann die Erkrankung heute fast immer innerhalb von acht bis zwölf Wochen vollständig geheilt werden. Besonders wichtig ist es, Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko (z.B. bei Drogenkonsum) frühzeitig zu erreichen. 
  • Hepatitis D tritt ausschließlich bei Menschen mit einer Hepatitis -B-Infektion auf und gilt als die schwerste Form der chronischen Virushepatitis. Auch hier stehen mittlerweile wirksame Therapien zur Verfügung, die das Virus unterdrücken. Hepatitis D ist aber nur in seltenen Fällen heilbar. Doch: Wer gegen Hepatitis B geimpft ist, ist gleichzeitig vor Hepatitis D geschützt.
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