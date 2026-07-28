Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch an Hepatitis

Anlässlich des Welt-Hepatitis-Tages am 28. Juli macht der Wiener Gesundheitsverbund auf die Bedeutung der Impfung, Früherkennung und Behandlung von Virushepatitis aufmerksam. Österreich und die Welt kämpfen mit einem massiven Leberproblem. Alle 30 Sekunden stirbt weltweit ein Mensch an einer chronischen virusbedingten Hepatitis. Auch hierzulande ist die Lage ernst: 25 bis 30 Prozent der Österreicher sind laut Experten von einer Fettlebererkrankung betroffen.
Zu den gefährlichsten Lebererkrankungen zählen weiterhin chronische Leberentzündungen, die durch Virusinfektionen ausgelöst werden. Weltweit sind davon laut Berechnungen 287 Millionen Menschen betroffen.
Häufigste Infektionskrankheit
„Chronische Hepatitis B und C sind die weltweit führende Ursache für Leberkrebs. Mehr als 1,3 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Hepatitis B oder C – das ist die häufigste Infektionskrankheit. Jedes Jahr gibt es fast zwei Millionen neue Fälle“, so die Hepatitis-Hilfe Österreich.
Dabei wären die nötigen Mittel längst vorhanden, um das weltweite Problem deutlich besser in den Griff zu bekommen. Virus Hepatitis ist vermeidbar, behandelbar und in bestimmten Fällen sogar heilbar.
Kostenlose Tests in Deutschland
Bei der Hepatitis B ist die auch im österreichischen Kinderimpfprogramm enthaltene Impfung als Vorbeugung ganz besonders wichtig. In Deutschland können sich gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren einmalig kostenlos auf Hepatitis B und C testen lassen.
Die chronische Hepatitis Delta ist vermutlich die gefährlichste chronische Virusinfektion, ist jedoch seit einigen Jahren in Österreich behandelbar. Eine Kombi-Infektion mit Hepatitis B und Delta kann rasch zu Leberkrebs führen.
Viele Infizierte ahnen nichts
Heilen lässt sich eine chronische Hepatitis-B-Infektion bisher nicht, aber die modernen Medikamente können die Virusvermehrung effektiv unterdrücken und das Risiko für Spätfolgen wie Leberzirrhose oder Leberkrebs erheblich reduzieren. Das Problem: Viele Infizierte wissen gar nichts von ihrer chronischen Erkrankung.
Fettleber als Volkskrankheit
In der jüngeren Vergangenheit ist bei den Lebererkrankungen – vor allem in den hoch entwickelten Staaten der Welt mit westlichem Lebensstil – auch die sogenannte Fettleber (Steatotic Liver Disease/SLD) zu einer besonders weitverbreiteten Krankheit geworden. 25 bis 30 Prozent der Österreicher sind von einer Fettlebererkrankung betroffen.
Unter dem Begriff Virushepatitis werden fünf verschiedene Hepatitis-Erkrankungen (A bis E) zusammengefasst, die eine Entzündung der Leber verursachen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Übertragungswege, ihres Krankheitsverlaufs und ihrer Behandlung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.