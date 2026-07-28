Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch an Hepatitis

Kostenlose Tests in Deutschland

Bei der Hepatitis B ist die auch im österreichischen Kinderimpfprogramm enthaltene Impfung als Vorbeugung ganz besonders wichtig. In Deutschland können sich gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren einmalig kostenlos auf Hepatitis B und C testen lassen.

Die chronische Hepatitis Delta ist vermutlich die gefährlichste chronische Virusinfektion, ist jedoch seit einigen Jahren in Österreich behandelbar. Eine Kombi-Infektion mit Hepatitis B und Delta kann rasch zu Leberkrebs führen.