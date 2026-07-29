Kein großer Umbau, aber Veränderungen in Altach

Im Interview mit der „Krone“ bilanziert Altach-Sportdirektor Philipp Netzer die Abgänge und Neuverpflichtungen im Kader des Ländle-Klubs. Grundlegend neu ist bei den Rheindörflern nicht viel. Einige punktuelle Veränderungen waren aber dennoch notwendig.
„Krone“: Philipp Netzer, Sie haben den Altacher Kader in den letzten Wochen massiv umgebaut, wie schaut die Zwischenbilanz aus?
Netzer: Wir haben den Kader nicht wirklich umgebaut, aber doch massiv verändert. Ich traue mich zu sagen, dass dieser Umbau ganz gut war.
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