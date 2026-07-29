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Blogger tyrannisiert: eBay zahlt 50 Mio. Dollar

Digital
29.07.2026 08:04
Wie aus Verfahrensunterlagen hervorging, war der damalige eBay-Chef Devin Wenig 2019 unzufrieden ...
Wie aus Verfahrensunterlagen hervorging, war der damalige eBay-Chef Devin Wenig 2019 unzufrieden mit Berichterstattung des Blogger-Paares.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Weil einstige Mitarbeiter von eBay Verfasser eines Online-Newsletters tyrannisiert hatten, zahlt die Handelsplattform mehr als 50 Millionen Dollar. Davon gehen 46,15 Millionen Dollar (rund 40,5 Millionen Euro) direkt an das Blogger-Ehepaar, wie dessen Anwälte mitteilten. Mit weiteren sechs Millionen Dollar wird eBay Non-Profit-Organisationen unterstützen.

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Sieben ehemalige eBay-Beschäftigte waren dafür verurteilt worden, dass sie zur Einschüchterung unter anderem lebendige Kakerlaken sowie einen Trauerkranz und eine mit Kunstblut verschmierte Schweinemaske an das Blogger-Ehepaar verschickt hatten. Unter den anonym zugeschickten Artikeln war auch ein Ratgeber-Buch über den Umgang mit dem Tod eines Partners. Bereits 2024 zahlte eBay drei Millionen Dollar Strafe nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts.

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Auch ehemaliger eBay-Chef muss zahlen
Wie aus Verfahrensunterlagen hervorging, war der damalige eBay-Chef Devin Wenig 2019 unzufrieden mit Berichterstattung in dem Newsletter und regte an, dagegen vorzugehen. Wenig war nicht strafrechtlich verfolgt worden und bestritt, gewusst zu haben, wie weit Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung gegangen waren. Dennoch zahlt er jetzt dem Blogger-Ehepaar zwei Millionen Dollar zusätzlich zum Geld von eBay und spendet eine Million Dollar an eine Stiftung, die sich für Redefreiheit einsetzt.

Die Blogger Ina und David Steiner aus der Kleinstadt Natick in Massachusetts hatten eBay in einem Zivilprozess verklagt. Die Zahlungen sind das Ergebnis eines nun erzielten Vergleichs.

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