Baubranche fordert mehr Dämmung gegen die Hitze

Während die Temperaturen steigen, kämpft die Bauwirtschaft weiter gegen die Krise – und sieht in der thermischen Sanierung von Gebäuden einen Ausweg. Gewerkschaft und Branchenvertreter fordern ein Umdenken bei den Förderungen: Diese sollen bei Heizungen und Klimaanlagen nur noch fließen, wenn zuvor die Gebäudehülle verbessert wurde. Sonst gehe wertvolle Energie verloren.