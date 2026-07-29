Nach Kritik: Kommando wird neu ausgeschrieben

Die Bestellung des künftigen Kommandanten des Fliegerhorsts in Langenlebarn sorgt für heftige Diskussionen. Nach interner Kritik wurde die ursprüngliche Ausschreibung zurückgezogen. Das Ministerium räumt ein, dass deren Formulierung Bewerber hätte benachteiligen können.
Seit Oktober 2025 ist Rene Antl mit der Führung der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule in Langenlebarn im Bezirk Tulln betraut – vorerst aber nur interimistisch. Der Oberst des Generalstabsdienstes folgte als ranghöchster Offizier auf den bisherigen Kommandanten Helmut Marx. Die reguläre Nachbesetzung entwickelt sich nun zu einer heiklen Personalie.
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