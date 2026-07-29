Nach Kritik: Kommando wird neu ausgeschrieben

Seit Oktober 2025 ist Rene Antl mit der Führung der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule in Langenlebarn im Bezirk Tulln betraut – vorerst aber nur interimistisch. Der Oberst des Generalstabsdienstes folgte als ranghöchster Offizier auf den bisherigen Kommandanten Helmut Marx. Die reguläre Nachbesetzung entwickelt sich nun zu einer heiklen Personalie.