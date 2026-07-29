Darum brennt der neue Stürmer für Sturm!

Seit dem Biereth-Abgang sucht Sturm einen Mann für Tore. Mainz-Leihgabe Nelson Weiper soll den Tor-Hunger der Fans in Graz endlich stillen. Nach einer nicht zufriedenstellenden Saison in Mainz möchte die Stürmer-Hoffnung, die 2022 die Fritz-Walter-Medaille erhielt, unterm Uhrturm neu durchstarten.
Noch wirkt er – trotz seiner stattlichen Körpergröße von 1,92 Metern – ein bisschen unscheinbar, wenn er mit seinen neuen Mannschaftskollegen von Sturm durch Europa reist. Die Spuren, die Nelson Weiper in Graz allerdings hinterlassen will, sollen deutlich erkennbar und groß sein!
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