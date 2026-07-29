Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um FIFA-Pläne

Seele verkauft? Jetzt droht sogar ein Mega-Boykott

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.07.2026 08:01
Die WM-Pläne von FIFA-Boss Gianni Infantino (li.) sorgen für Entsetzen.
Die WM-Pläne von FIFA-Boss Gianni Infantino (li.) sorgen für Entsetzen.(Bild: AFP/DAN MULLAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Entsetzen in der Fußballwelt: Die Pläne von FIFA-Boss Gianni Infantino, der die Weltmeisterschaft künftig verkaufen will, sorgen für kollektives Kopfschütteln. Jetzt droht sogar ein Mega-Boykott.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es gibt heftige Kritik an den jüngsten Plänen des Fußball-Weltverbandes, einen Teil der kommerziellen Rechte an seinen Turnieren an Investoren zu verkaufen. Künftige WM-Turniere sollen dann unter dem Dach eines neuen Unternehmens organisiert werden, dessen Mehrheitseigentümer die FIFA wäre.

Wird die WM verkauft?
Wird die WM verkauft?(Bild: AFP/FLORENCIA TAN JUN)

Sofort nach Bekanntwerden der Pläne hatte die Europäische Fußball-Union sich ablehnend dazu geäußert. „Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Handelsware – erst recht nicht bei völliger Intransparenz darüber, wer finanziell davon profitiert. Niemand von uns ist Eigentümer des Fußballs. Er steht der FIFA nicht zum Verkauf“, hieß es in einer UEFA-Stellungnahme.

UEFA-Boss Aleksander Ceferin
UEFA-Boss Aleksander Ceferin(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Und nun erwägt man offenbar sogar einen Boykott. Eine WM ohne europäische Teams? Eigentlich kaum vorstellbar! Sechs der acht Viertelfinalisten kamen beim jüngsten Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aus Europa. Ein Boykott würde auch die Vereine (Klub-WM) betreffen.

„Der Fußball gehört nicht den Investoren“
Auch der neue britische Premierminister Andy Burnham zeigte sich entsetzt. „Der Fußball gehört nicht den Investoren. Er gehört den Menschen, die die Tribünen füllen, die an den Seitenlinien stehen, Woche für Woche, bei Regen und bei Sonne“, sagte Großbritanniens Regierungschef in einem Video bei Instagram.

„Die WM ist kein Produkt, sie ist der großartigste Wettbewerb auf der Welt. Sie hat niemals jemandem gehört, damit man sie verkaufen kann. Der Fußball hat immer den Anhängern gehört, und er wird es auch immer.“

Auch Blatter entsetzt
In einem Post bei X kritisierte der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter einmal mehr auch seinen Nachfolger Gianni Infantino und dessen Beziehung zu US-Präsident Donald Trump. „Die enge Beziehung zwischen dem FIFA-Präsidenten und dem US-Präsidenten hat eine finanzielle Dimension angenommen, die dem Fußball erheblichen Schaden zufügt. Niemand hat das Recht, unseren Sport zu verkaufen“, schrieb der 90-jährige Schweizer.

Bei den Plänen seien auch Personen aus dem Umfeld der US-Regierung von Trump einbezogen worden, hatte die britische Zeitung „Times“ zuvor berichtet.

UEFA-Vizepräsident: „Wir gehen zu weit“
Der italienische UEFA-Vizepräsident Gabriele Gravina unterstrich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Ansa: „Wir gehen zu weit.“ Das über Jahre mühsam aufgebaute Gleichgewicht zwischen Fußball als Spektakel und Fußball als großer Volksleidenschaft laufe Gefahr, von einer gewinnorientierten Vision hinweggefegt zu werden. „Alle Konföderationen müssen entsprechend handeln“, verlangte der frühere italienische Verbandschef.

Der englische Fußball-Verband (FA) teilte dem britischen Sender BBC mit, er habe vor ihrer Veröffentlichung nichts von den Plänen der FIFA gewusst.

So sieht der FIFA-Plan aus
Nach Angaben der FIFA sollen private Geldgeber rund 20 Prozent der Anteile an dem neu zu gründenden Tochterunternehmen FFE erwerben können, dessen Wert zunächst auf insgesamt 20 Milliarden Dollar festgelegt ist. Im FFE werden die kommerziellen Rechte an den FIFA-Wettbewerben wie der Männer- und Frauen-WM sowie der Club-WM gebündelt.

Lesen Sie auch:
FIFA-Boss Gianni Infantino (2. von li.) muss sich erneut heftige Kritik gefallen lassen.
„Das ist erbärmlich“
Wütender Infantino steht erneut unter Beschuss
29.07.2026
„Grenze überschritten“
UEFA attackiert FIFA wegen Infantinos WM-Pläne
28.07.2026
Schlägt Trump-Clan zu?
FIFA-Boss Infantino will die WM künftig verkaufen
28.07.2026
Nach-WM-Skandal
Rundumschlag! FIFA-Boss Infantino rechnet ab
27.07.2026

Die FIFA würde Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens bleiben und hätte nach eigenen Angaben auch weiter die Kontrolle über den Spielkalender und alle Fragen des Regelwerks. Alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände sollen ebenfalls kleinere Anteile an dem Unternehmen erhalten, die entweder behalten oder verkauft werden könnten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.07.2026 08:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Spiel um Platz drei
England – Frankreich: Zehn-Tore-Wahnsinn im Video
Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
164.248 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
153.142 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
133.104 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
754 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
754 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Gericht
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
724 mal kommentiert
Der 21- und der 19-Jährige sollen sich abwechselnd an einer 16-Jährigen vergangen haben.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Wirbel um FIFA-Pläne
Seele verkauft? Jetzt droht sogar ein Mega-Boykott
Die Tinte ist trocken
Nach Debakel bei der WM: Neuer Teamchef ist da!
„Das ist erbärmlich“
Wütender Infantino steht erneut unter Beschuss
„Grenze überschritten“
UEFA attackiert FIFA wegen Infantinos WM-Pläne
Schlägt Trump-Clan zu?
FIFA-Boss Infantino will die WM künftig verkaufen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf