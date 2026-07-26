Hartberg müht sich bei Schopp-Debüt zum Aufstieg!

Der TSV Hartberg hat sich zum Start der dritten Amtszeit von Coach Markus Schopp in die zweite Runde des ÖFB-Cups gemüht!
Der Fußball-Bundesligist kam am Sonntag in Tirol bei Drittligist SC Imst zu einem 3:1-Erfolg. Benjamin Markus (12.) und Marco Hoffmann via Foulelfmeter (23.) brachten die Oststeirer früh 2:0 in Führung. Durch den Anschlusstreffer von Alp Demir (43.) blieb die Partie aber bis zum Schluss spannend. Jed Drew erlöste den TSV in der Nachspielzeit.
Zwei vergebene Elfer
Schopp sah, wie sich sein Team gegen den Tiroler Underdog schwer tat. Imst vergab in der 56. Minute vom Punkt die Chance zum Ausgleich. Ausgerechnet der Ex-Hartberger Thomas Kofler scheiterte an Keeper Luka Maric. Auf der anderen Seite verschoss auch der gerade eingewechselte TSV-Neuzugang Agustin Urrutia im Finish einen Foulelfmeter (90.), bevor Drew alles klarmachte (91.).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.