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ÖFB-Cup – 1. Runde

Hartberg müht sich bei Schopp-Debüt zum Aufstieg!

ÖFB Cup
26.07.2026 19:57
Gut ist‘s gegangen, nix ist geschehen – was den TSV Hartberg anbelangt ...
Gut ist‘s gegangen, nix ist geschehen – was den TSV Hartberg anbelangt ...(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der TSV Hartberg hat sich zum Start der dritten Amtszeit von Coach Markus Schopp in die zweite Runde des ÖFB-Cups gemüht!

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Der Fußball-Bundesligist kam am Sonntag in Tirol bei Drittligist SC Imst zu einem 3:1-Erfolg. Benjamin Markus (12.) und Marco Hoffmann via Foulelfmeter (23.) brachten die Oststeirer früh 2:0 in Führung. Durch den Anschlusstreffer von Alp Demir (43.) blieb die Partie aber bis zum Schluss spannend. Jed Drew erlöste den TSV in der Nachspielzeit.

Zwei vergebene Elfer
Schopp sah, wie sich sein Team gegen den Tiroler Underdog schwer tat. Imst vergab in der 56. Minute vom Punkt die Chance zum Ausgleich. Ausgerechnet der Ex-Hartberger Thomas Kofler scheiterte an Keeper Luka Maric. Auf der anderen Seite verschoss auch der gerade eingewechselte TSV-Neuzugang Agustin Urrutia im Finish einen Foulelfmeter (90.), bevor Drew alles klarmachte (91.).

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