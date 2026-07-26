Hartberg müht sich bei Schopp-Debüt zum Aufstieg!

Zwei vergebene Elfer

Schopp sah, wie sich sein Team gegen den Tiroler Underdog schwer tat. Imst vergab in der 56. Minute vom Punkt die Chance zum Ausgleich. Ausgerechnet der Ex-Hartberger Thomas Kofler scheiterte an Keeper Luka Maric. Auf der anderen Seite verschoss auch der gerade eingewechselte TSV-Neuzugang Agustin Urrutia im Finish einen Foulelfmeter (90.), bevor Drew alles klarmachte (91.).