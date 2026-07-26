Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Staatsmeisterschaften

Salzburger erobern neun Medaillen in Innsbruck

Salzburg: Sport-Nachrichten
26.07.2026 19:30
Laurenz Waldbauer holte als einziger Salzburger Gold in Innsbruck.
Laurenz Waldbauer holte als einziger Salzburger Gold in Innsbruck.(Bild: Alfred Nevsimal)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Alle Neune! Salzburgs Leichtathleten holten bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck insgesamt neun Medaillen. In Gold glänzte jedoch nur eine.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Staatsmeisterschaften der Leichtathleten bescherten den Salzburgern insgesamt neun Medaillen. Doch in Gold glänzte in Innsbruck nur eine: Titelverteidiger Laurenz Waldbauer war im Speerwurf mit 71,38 Metern unschlagbar und siegte direkt vor seinem Union Salzburg-Kollegen Jakob Grubmüller (63,84 Meter).

Lesen Sie auch:
Die Form stimmt: Katharina Stöger.
Läuferin Kathi Stöger
Nach langer Verletzungspause ging der Knopf auf
25.07.2026
Wahl-Salzburger siegt
Heimsieg und Streckenrekord bei Trumer Triathlon
26.07.2026
Vierte Finalniederlage
Ducks mussten sich erneut den Raiders beugen
25.07.2026

Für Katharina Stöger, die sich über 800 Meter eine Medaille als Ziel gesetzt hatte, lief es gut. Die Mittelstreckenläuferin gewann bei windigen Bedingungen mit einer Zeit von 2:09,08 Minuten Bronze. „Ich habe alles rausgeholt, was drinnen war“, meinte die Salzburgerin.

„Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Mit sechs Medaillen haben wir gerechnet, dass es neun geworden sind ist umso besser“, bilanzierte Landestrainer Jan May.

Salzburger Medaillen bei Staatsmeisterschaften in Innsbruck: Gold: Laurenz Waldbauer (Speerwurf). – Silber: Jakob Grubmüller (Speerwurf), Ingeborg Grünwald (Weitsprung), Lucrezia Sartori (Dreisprung). – Bronze: Lukas Stiper (Diskuswurf), Ingeborg Grünwald (Dreisprung), Katharina Stöger (800 Meter), Tvrtko Roncevic (Hammerwurf), Cristina Roberts Nadal (Hammerwurf)

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
26.07.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
174.198 mal gelesen
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
124.219 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
111.101 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
2232 mal kommentiert
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Ausland
Abdul Ballout: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
968 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
935 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Staatsmeisterschaften
Salzburger erobern neun Medaillen in Innsbruck
Nächste Talentprobe
Bergkönig Hettegger schrammt am Sieg vorbei
Wahl-Salzburger siegt
Heimsieg und Streckenrekord bei Trumer Triathlon
Chaos-Klub BSK
„Ist das wirklich der österreichische Cup?“
ÖFB-Cup
Sensation bleibt aus! Salzburg feiert Kantersieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf