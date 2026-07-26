Salzburger erobern neun Medaillen in Innsbruck

Alle Neune! Salzburgs Leichtathleten holten bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck insgesamt neun Medaillen. In Gold glänzte jedoch nur eine.
Die Staatsmeisterschaften der Leichtathleten bescherten den Salzburgern insgesamt neun Medaillen. Doch in Gold glänzte in Innsbruck nur eine: Titelverteidiger Laurenz Waldbauer war im Speerwurf mit 71,38 Metern unschlagbar und siegte direkt vor seinem Union Salzburg-Kollegen Jakob Grubmüller (63,84 Meter).
Für Katharina Stöger, die sich über 800 Meter eine Medaille als Ziel gesetzt hatte, lief es gut. Die Mittelstreckenläuferin gewann bei windigen Bedingungen mit einer Zeit von 2:09,08 Minuten Bronze. „Ich habe alles rausgeholt, was drinnen war“, meinte die Salzburgerin.
„Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Mit sechs Medaillen haben wir gerechnet, dass es neun geworden sind ist umso besser“, bilanzierte Landestrainer Jan May.
Salzburger Medaillen bei Staatsmeisterschaften in Innsbruck: Gold: Laurenz Waldbauer (Speerwurf). – Silber: Jakob Grubmüller (Speerwurf), Ingeborg Grünwald (Weitsprung), Lucrezia Sartori (Dreisprung). – Bronze: Lukas Stiper (Diskuswurf), Ingeborg Grünwald (Dreisprung), Katharina Stöger (800 Meter), Tvrtko Roncevic (Hammerwurf), Cristina Roberts Nadal (Hammerwurf)
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