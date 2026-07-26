Bagger geriet plötzlich in Brand – Totalschaden

Technischer Defekt als Ursache

Auslöser dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Laut Polizei entstand durch den Brand Totalschaden am Fahrzeug, obwohl sich das Feuer vorwiegend auf den Motorraum beschränkte. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kufstein mit 20 Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit drei Mitarbeitern sowie eine Streife der Polizeiinspektion Kufstein.