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Einsatz in Kufstein

Bagger geriet plötzlich in Brand – Totalschaden

Tirol
26.07.2026 19:00
Äußerlich war vom Feuer nicht viel zu sehen, doch der Bagger wurde massiv beschädigt.
Äußerlich war vom Feuer nicht viel zu sehen, doch der Bagger wurde massiv beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Aus unerklärlichen Gründen geriet mitten am Wochenende ein abgestellter Bagger in Kufstein in Brand. Die Feuerwehr löschte, doch der Schaden dürfte gravierend sein.

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Am Samstag kurz vor Mittag entdeckten Bewohner in der Zellerburgstraße in eine Rauchentwicklung im Motorraum eines dort abgestellten Baggers. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Kufstein konnte den Brand rasch löschen.

Technischer Defekt als Ursache
Auslöser dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Laut Polizei entstand durch den Brand Totalschaden am Fahrzeug, obwohl sich das Feuer vorwiegend auf den Motorraum beschränkte. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kufstein mit 20 Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit drei Mitarbeitern sowie eine Streife der Polizeiinspektion Kufstein.

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