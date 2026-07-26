ORF-Star zeigte sich erstmals mit Babybauch

Seit genau 226 Tagen lebt sie wieder frei und genießt seither Dinge, die für andere selbstverständlich scheinen: die Morgensonne, Musik, die Nähe zur Familie oder schlicht die Möglichkeit, selbst über den eigenen Weg zu entscheiden. Mut bedeute nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz dieser Angst für Freiheit und Menschenwürde einzustehen. Worte, die das anwesende Publikum tief berührten.