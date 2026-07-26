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ORF-Star zeigte sich erstmals mit Babybauch

Salzburg
26.07.2026 19:47
Raffaela Schaidreiter und Partner Jan können ihr Baby-Glück nicht mehr verbergen.
Raffaela Schaidreiter und Partner Jan können ihr Baby-Glück nicht mehr verbergen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Porträt von Emily Patek
Von Elisa Torner und Emily Patek

Das Freisein schreibt nicht nur Festspielrednerin Maria Kalesnikava groß – sondern auch Philipp Hochmair. Beide definieren den Begriff jedoch ein wenig anders, wie sich bei der Festspielspieleröffnung herauskristallisierte. Und ORF-Star Raffaela Schaidreiter zeigte sich erstmals mit Babybauch.

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„Natürlich hat sich in fünf Jahren einiges verändert. Heute bleiben Flaschen mit den Flaschenverschlüssen verbunden“, führte Festspielrednerin Maria Kalesnikava ihre Beobachtungen aus. Das Publikum bei der Festspieleröffnung lachte über die kleine Anekdote, hinter der eine sehr tiefe und ernsthafte Bedeutung steckte. Die belarussische Bürgerrechtlerin und Menschenrechtsaktivistin befand sich über fünf Jahre in politischer Haft.

Die Eröffnungsrede von Menschenrechtsaktivistin Maria Kalesnikava berührte das Publikum ...
Die Eröffnungsrede von Menschenrechtsaktivistin Maria Kalesnikava berührte das Publikum zutiefst.(Bild: APA/LAND SALZBURG/FRANZ NEUMAYR)

Seit genau 226 Tagen lebt sie wieder frei und genießt seither Dinge, die für andere selbstverständlich scheinen: die Morgensonne, Musik, die Nähe zur Familie oder schlicht die Möglichkeit, selbst über den eigenen Weg zu entscheiden. Mut bedeute nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz dieser Angst für Freiheit und Menschenwürde einzustehen. Worte, die das anwesende Publikum tief berührten.

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ORF-Star mit stolzer Babybauch-Premiere 
Freiheit ist auch Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair äußerst wichtig. Er kam zur Eröffnung am Sonntagvormittag mit mittlerweile gewohnter Begleitung: Modedesignerin Carolin Sinemus huschte mit dem 52-Jährigen Seite an Seite in die Felsenreitschule.

Ob er nun fix vergeben ist, oder nicht, wollte er auf Nachfrage auch weiterhin offen lassen. Vor den Pressevertretern suchte er schnellstmöglich das Weite.

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der ...
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofstallgasse(Bild: Markus Tschepp)

Nicht mehr zu leugnen ist hingegen, dass ORF-Journalistin Raffaela Schaidreiter in freudiger Erwartung ist. An der Seite ihres Partners Jan präsentierte die 40-Jährige erstmals ihren Babybauch.

Seit Mai ist die Salzburgerin offiziell in Karenz. Die Karriere soll aber nicht lange ruhen. Schaidreiter ist nämlich eine heiße Aktie im Rennen um den Posten der Landesdirektorin im ORF Salzburg. Die Position muss neu besetzt werden.

Raffaela Schaidreiter und Partner Jan können ihr Baby-Glück nicht mehr verbergen.
Raffaela Schaidreiter und Partner Jan können ihr Baby-Glück nicht mehr verbergen.(Bild: Markus Tschepp)
Marlene Svazek mit Elie Rosen, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinden Salzburg und Graz
Marlene Svazek mit Elie Rosen, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinden Salzburg und Graz(Bild: Markus Tschepp)

Neue farbliche Töne schlug auch Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) an. Sie kam in einem Jumpsuit in KPÖ-Gedächtnisfarbe Weinrot. Politische Inhalte hin oder her, der modische Auftritt der 34-Jährigen zur Festspieleröffnung konnte sich sehen lassen.

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