Prominenz bekam bereits vor Aufführung Applaus

Die Inszenierung soll als besonders düster gelten – ein Glück, dass die Stimmung vor der Vorstellung alles andere als düster war. Zugegeben, bis auf den Himmel, der sich am Nachmittag verdunkelte. So kamen unter anderem Amra Deisenhammer, Inge Klingohr und Desirée Treichl-Stürgkh mit Ehemann Andreas.