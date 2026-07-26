Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grünau blickt voraus

„Die Austria ist nicht unser Gradmesser“

Sport
26.07.2026 22:07
Wals-Grünaus Benjamin Sabic (li.) im Laufduell mit Austria Salzburgs Christian Huetz.
Wals-Grünaus Benjamin Sabic (li.) im Laufduell mit Austria Salzburgs Christian Huetz.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Es war ein deutlicher Klassenunterschied in der ersten Runde des ÖFB-Cups zwischen Wals-Grünau und Austria Salzburg. Nach der 1:5-Heimpleite sprach die „Krone“ mit Trainer Bernhard Huber-Rieder und Torschütze Lucas Wildmann, die sich trotz des Aus im ÖFB-Cup auf den Saisonauftakt freuen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Von Beginn an wurden die Violetten ihrer Favoritenrolle gerecht und kontrollierten das Spiel souverän. Zwar gelang Wals-Grünau nach der Halbzeit der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2, schlussendlich setzte sich der Zweitligist aber durch.

Lesen Sie auch:
Austria Salzburg jubelte im ÖFB Cup bei Wals-Grünau.
Sieg nach Dreierpack
Austria zieht in zweite Runde des ÖFB-Cups ein
25.07.2026

„Blöd war es, dass wir fünf Minuten danach das 3:1 bekommen haben und das war der Genickbruch“, erklärte Grünaus Torschütze Wildmann die Heimpleite gegen die Maxglaner. Sein Trainer Bernhard Huber-Rieder schätzte das Ergebnis folgendermaßen ein: „Es gibt einige Sachen, wo wir Probleme hatten und an denen werden wir arbeiten müssen“. Der Blick der Flachgauer richtet sich nun auf den Auftakt in der Regionalliga Nord.

Vorfreude auf die kommenden Duelle
Am kommenden Freitag erwartet Wals-Grünau ein weiteres spannendes Duell. Die Flachgauer bekommen es in der Fremde mit der SPG Bad Leonfelden/Schenkenfelden zu tun, die vor wenigen Wochen den Aufstieg in die dritte Liga fixieren konnte.

Wildmann, der die Klubs aus Oberösterreich hoch einschätzt, verriet, auf welchen Gegner er sich speziell freut. „Besonders auf das Spiel gegen Steyr, weil ich gehört habe, dass dort viele Fans kommen werden. Aber auch auf das Spiel gegen Seekirchen, weil ich dort zwei Jahre gespielt habe.“

Florian Dietmann

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
26.07.2026 22:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
177.727 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
125.253 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
122.068 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2243 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1373 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
982 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf