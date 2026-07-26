„Die Austria ist nicht unser Gradmesser“

„Blöd war es, dass wir fünf Minuten danach das 3:1 bekommen haben und das war der Genickbruch“, erklärte Grünaus Torschütze Wildmann die Heimpleite gegen die Maxglaner. Sein Trainer Bernhard Huber-Rieder schätzte das Ergebnis folgendermaßen ein: „Es gibt einige Sachen, wo wir Probleme hatten und an denen werden wir arbeiten müssen“. Der Blick der Flachgauer richtet sich nun auf den Auftakt in der Regionalliga Nord.