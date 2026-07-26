„Die Austria ist nicht unser Gradmesser“

Es war ein deutlicher Klassenunterschied in der ersten Runde des ÖFB-Cups zwischen Wals-Grünau und Austria Salzburg. Nach der 1:5-Heimpleite sprach die „Krone“ mit Trainer Bernhard Huber-Rieder und Torschütze Lucas Wildmann, die sich trotz des Aus im ÖFB-Cup auf den Saisonauftakt freuen.
Von Beginn an wurden die Violetten ihrer Favoritenrolle gerecht und kontrollierten das Spiel souverän. Zwar gelang Wals-Grünau nach der Halbzeit der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2, schlussendlich setzte sich der Zweitligist aber durch.
„Blöd war es, dass wir fünf Minuten danach das 3:1 bekommen haben und das war der Genickbruch“, erklärte Grünaus Torschütze Wildmann die Heimpleite gegen die Maxglaner. Sein Trainer Bernhard Huber-Rieder schätzte das Ergebnis folgendermaßen ein: „Es gibt einige Sachen, wo wir Probleme hatten und an denen werden wir arbeiten müssen“. Der Blick der Flachgauer richtet sich nun auf den Auftakt in der Regionalliga Nord.
Vorfreude auf die kommenden Duelle
Am kommenden Freitag erwartet Wals-Grünau ein weiteres spannendes Duell. Die Flachgauer bekommen es in der Fremde mit der SPG Bad Leonfelden/Schenkenfelden zu tun, die vor wenigen Wochen den Aufstieg in die dritte Liga fixieren konnte.
Wildmann, der die Klubs aus Oberösterreich hoch einschätzt, verriet, auf welchen Gegner er sich speziell freut. „Besonders auf das Spiel gegen Steyr, weil ich gehört habe, dass dort viele Fans kommen werden. Aber auch auf das Spiel gegen Seekirchen, weil ich dort zwei Jahre gespielt habe.“
Florian Dietmann
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