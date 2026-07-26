Queere Community gedenkt Berliner Anschlagsopfer

Diese Bilder sollen von Graz nach Berlin gehen, denn sie sind ein Zeichen von Solidarität über die Grenzen hinweg: In der steirische Landeshauptstadt kamen am Sonntagabend etwa Hundert Menschen zusammen, um eine Schweigeminute für die Opfer des Christopher-Street-Day-Anschlags abzuhalten und Kerzen anzuzünden. Organisatorin Josie Fox hatte nur Stunden davor via Social Media zur Teilnahme aufgerufen. „Ich war wütend und traurig. Viele fühlen sich erschüttert und angreifbar. Es tut uns allen gut, uns zu treffen, zu umarmen und zu trösten.“