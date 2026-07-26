Unfassbarer Pogacar fixiert 5. Tour-de-France-Sieg

Buhrufe stacheln ihn an

Die Dominanz von Pogacar gefällt nicht jedem. Auch am Straßenrand gab es bisweilen Buhrufe für den Unersättlichen. „Das macht uns nur stärker“, entgegnete Pogacar: „Wenn mich jemand ausbuht, denke ich an Novak Djokovic und lasse mich von ihm inspirieren.“ Auch der serbische Tennisstar hat nicht nur Anhänger. 99 Prozent der Leute seien ihm aber positiv gestimmt, merkte Pogacar an. So kann der Radstar, der bis 2030 bei UAE unter Vertrag steht, seine nächsten Ziele in Angriff nehmen. Von der Vuelta ist die Rede, die Spanien-Rundfahrt fehlt ihm noch in seiner langen Siegerliste. Auch der Sieg beim Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix blieb ihm bei zwei zweiten Plätzen bisher verwehrt.