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Weltmeister!

Oberösterreich feiert seine Feuerwehr-Helden

Oberösterreich
26.07.2026 20:15
Die Freude war allen Feuerwehrhelden ins Gesicht geschrieben!
Die Freude war allen Feuerwehrhelden ins Gesicht geschrieben!(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Porträt von Lisa Stockhammer
Von Lisa Stockhammer

Was für ein Erfolg! Die Feuerwehr Bad Mühllacken holte bei der Weltmeisterschaft im Burgenland den Titel. Am Sonntagabend gab es dann in der Heimatgemeinde einen großen Empfang. Emotionen pur!

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Was für ein Erfolg, was für Emotionen! „Als der Bewerb vorbei war, war der Stolz einfach nur groß“, Philipp Rabeder, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mühllacken, kann es am Tag nach dem Bewerb im Burgenland noch immer nicht fassen. „Seine“ Feuerwehr ist – mit 29,97 Sekunden im Löschangriff und 50,87 Sekunden im Hindernis-Staffellauf – Weltmeister!

Auch die Damen aus Julbach feierten ihren Vize-Titel.
Auch die Damen aus Julbach feierten ihren Vize-Titel.(Bild: Österreichischer Feuerwehrverband)
Vor dem Feuerwehrhaus wurde gefeiert.
Vor dem Feuerwehrhaus wurde gefeiert.(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Gratulationen und Emotionen
Gratulationen und Emotionen(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Der Jubel war groß.
Der Jubel war groß.(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)

Weltmeisterliche Feier und Anruf beim Bundespräsident
Und weltmeisterlich wurde auch gefeiert: „Rund 200 Fans sind mit uns mitgereist und jetzt fahren wir heim, wo wir angeblich auch mit einem Empfang überrascht werden“, so der Feuerwehr-Chef am Sonntag. Und diese Überraschung hatte es in sich: Hunderte Fans empfingen ihre Helden vor dem Feuerwehrhaus. Emotionen pur! Und Coach Bernhard will nun den Bundespräsidenten anrufen und einen Feiertag aushandeln: „Arnautovic hat es ja nicht geschafft.“ Auch Landesrätin Michaela Langer-Weninger war stolz: „Diese Kameradschaft und dieser Teamgeist sind ein Vorbild für unsere gesamte Gesellschaft.“

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, stock.adobe.com)

Auch bei den Feuerwehrdamen aus Julbach, die den Vize-Weltmeistertitel holten, war der Jubel groß.

Wovon hätten Sie gerne mehr?

„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in unserem Land passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“ Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at

Ehrenamt gehört unterstützt
Oberösterreich kann stolz sein. Stolz auf so viele Ehrenamtliche, die mit ihrem Einsatz weit über das „Normale“ hinausgehen. Stolz auf Menschen, die fast täglich in ihrer Freizeit trainieren, um dann so tolle Erfolge für unser Bundesland einzufahren – und sich nebenbei auch noch in den Einsatz stellen, wenn andere Hilfe brauchen. Denn unsere Weltmeister sind auch bei echten Bränden die schnellsten und sofort zur Stelle, wenn es Schlag auf Schlag geht. Erfolge wie diese zeigen aber auch, wie wichtig es ist, das Ehrenamt nicht nur zu loben, sondern auch zu unterstützen. Bitte mehr davon!

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