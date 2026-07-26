Oberösterreich feiert seine Feuerwehr-Helden

Ehrenamt gehört unterstützt

Oberösterreich kann stolz sein. Stolz auf so viele Ehrenamtliche, die mit ihrem Einsatz weit über das „Normale“ hinausgehen. Stolz auf Menschen, die fast täglich in ihrer Freizeit trainieren, um dann so tolle Erfolge für unser Bundesland einzufahren – und sich nebenbei auch noch in den Einsatz stellen, wenn andere Hilfe brauchen. Denn unsere Weltmeister sind auch bei echten Bränden die schnellsten und sofort zur Stelle, wenn es Schlag auf Schlag geht. Erfolge wie diese zeigen aber auch, wie wichtig es ist, das Ehrenamt nicht nur zu loben, sondern auch zu unterstützen. Bitte mehr davon!