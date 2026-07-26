So könnte der neue Wehrdienst aussehen

NEOS blockieren bei Zivildienst

Allerdings muss die Regierung dem Vorschlag der Kommission nicht exakt folgen, sie könnte die „6 plus 100“ auch anders gestalten. Das Problem liegt beim Zivildienst. Die NEOS legen sich gegen eine Verlängerung quer. Für ÖVP und SPÖ ist dagegen klar, dass Wehrdienstverlängerung ohne eine Gegenmaßnahme beim Wehrersatzdienst keinen Sinn macht und sogar kontraproduktiv wäre. Es hätte zur Folge, dass sich weniger Wehrpflichtige für das Heer melden statt mehr. Das würde am Ende des Tages eine Schwächung statt einer Stärkung des Militärs bedeuten.