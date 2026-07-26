Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tag X für Reform

So könnte der neue Wehrdienst aussehen

Innenpolitik
26.07.2026 20:01
Die Reform wird im Finale von der Regierungsspitze in Salzburg verhandelt. ÖVP und SPÖ warnen ...
Die Reform wird im Finale von der Regierungsspitze in Salzburg verhandelt. ÖVP und SPÖ warnen vor einer Schwächung statt Stärkung der Wehrpflicht.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Eine große Inszenierung mit bis zu 150 Medienleuten in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg bereitet das Verteidigungsministerium für den Montag vor. Dort soll die Wehrdienstreform präsentiert werden. Das Ganze könnte allerdings in einer Blamage enden, denn bis Sonntagabend gab es keinen Durchbruch. Es droht einmal mehr eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erst kürzlich einigten sich ÖVP, SPÖ und NEOS nach einem halben Jahr Blockade auf „6 Monate plus 100 Tage“ bzw. „6 plus 3“. Diese von der Wehrdienstkommission als Stufenmodell bezeichnete Variante sieht keine Verlängerung der Wehrpflicht vor. Nach dem sechsmonatigen Grundwehrdienst würden aber verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von 100 Tagen oder drei Monaten folgen.

Der Vorschlag der Kommission sieht innerhalb von 18 Monaten nach dem Grundwehrdienst ein zweimonatiges geblocktes Ausbildungsmodul vor. Danach gibt es weitere Milizübungen im Umfang von insgesamt 40 Tagen, die alle zwei Jahre im Ausmaß von zehn Tagen geleistet werden müssen. Der Abschluss ist im Regelfall vor dem 30. Lebensjahr vorgesehen.

Teurer als „Österreich Plus“-Modell
Dieses Modell könnte relativ rasch umgesetzt werden, allerdings ist es teurer als das „Österreich Plus“-Modell. Nachteile sehen die Experten auch für den Arbeitsmarkt durch die längeren Milizübungen.

Im Finale wird auf höchster Ebene verhandelt
Im Finale wird auf höchster Ebene verhandelt(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

NEOS blockieren bei Zivildienst
Allerdings muss die Regierung dem Vorschlag der Kommission nicht exakt folgen, sie könnte die „6 plus 100“ auch anders gestalten. Das Problem liegt beim Zivildienst. Die NEOS legen sich gegen eine Verlängerung quer. Für ÖVP und SPÖ ist dagegen klar, dass Wehrdienstverlängerung ohne eine Gegenmaßnahme beim Wehrersatzdienst keinen Sinn macht und sogar kontraproduktiv wäre. Es hätte zur Folge, dass sich weniger Wehrpflichtige für das Heer melden statt mehr. Das würde am Ende des Tages eine Schwächung statt einer Stärkung des Militärs bedeuten.

Regierungsprogramm sieht Stärkung der Miliz vor
Das Regierungsprogramm sieht jedenfalls eine Stärkung der Miliz vor. Ziel ist die personelle Befüllung dieser. Dazu ist nach Meinung der Experten die Wiedereinführung der verpflichtenden Übungen notwendig. Beim Zivildienst, der ja eigentlich ein Wehrersatzdienst ist, sieht das Regierungsprogramm eine Attraktivierung sowie eine freiwillige Verlängerung von zwei bis drei Monaten und eine Neugestaltung der Teiltauglichkeit vor.

Lesen Sie auch:
Steiermarks Landeschef plädiert für späteren Reformstart und Rückkehr zum von der Kommission ...
Längerer Wehrdienst
Kunasek empfiehlt Start der Reform erst ab 2028
24.07.2026
Annäherungen beim Heer
Harte Front: Beim Zivildienst ist Streit in Sicht
23.07.2026
Die Hintergründe
Wehrdienst: Auch NEOS stehen jetzt Gewehr bei Fuß
10.07.2026

Die NEOS hatten sich Anfang Juni nach sechs Monaten Blockade bewegt und der Wiedereinführung von verpflichtenden Milizübungen zugestimmt. Mehr ist nicht drinnen, heißt es aus der Partei. Der Widerstand wird vor allem von Klubobmann Yannick Shetty und seinem Stellvertreter Nikolaus Scherak angeführt. Mit Parteichefin Beate Meinl-Reisinger könnte man sich einigen, glauben die Regierungspartner. Sie wisse als Außenministerin um die Notwendigkeit einer Stärkung der Landesverteidigung.

Die Expertenkommission hat das Modell „8 plus 2“ empfohlen
Die Expertenkommission hat das Modell „8 plus 2“ empfohlen(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

„Was sollte im Herbst anders sein als jetzt?“
Das von den NEOS ins Spiel gebrachte Aufschieben der Zivildienst-Frage auf den Herbst lehnen ÖVP und SPÖ ab. „Was sollte im Herbst anders sein als jetzt?“, so ein Verhandler. Ein Abblasen der gesamten Reform aufgrund von Uneinigkeit, das ebenfalls kolportiert wird, wäre für die Regierung eine Riesenblamage und Bankrotterklärung. Immerhin wird in der größten Kaserne des Bundesheeres, die von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut wurde, eine große Verkündung organisiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
26.07.2026 20:01
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SalzburgÖsterreich
ÖVPSPÖ
WehrdienstRegierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
176.339 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
124.750 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
117.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2237 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1147 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
980 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Innenpolitik
Tag X für Reform
So könnte der neue Wehrdienst aussehen
Merz bei Trauerfeier:
„Werden Freiheit schützen – sind stärker und mehr“
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Mit dem welken „Kraus-Baum“ bis nach „Hottakring“
Attentat in Berlin
Stocker: „Angriff auf unsere offene Gesellschaft“
Festspiele eröffnet
„Heimat gegen Angriffe aus Ost und West wappnen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf