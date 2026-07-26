Wanderin (47) stürzte in eine Rinne und verstarb

In Felsrinne gefunden

Diese war auf dem Weitwanderweg Nordalpenweg 01 unterwegs gewesen. Zur Suche wurde auch der Hubschrauber der Flugpolizei hinzugezogen. Dieser fand die Frau in einer Felsrinne unterhalb eines Steiges. Ein im Bergrettungseinsatz befindlicher Arzt konnte nur noch den Tod der Tschechin feststellen. Bei den Ermittlungen ergab sich kein Verdacht auf Fremdverschulden.