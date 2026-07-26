Wanderin (47) stürzte in eine Rinne und verstarb

Sie wollte einen der spektakulärsten Weitwanderweg Österreichs, den Nordalpenweg 01, zumindest teilweise begehen, doch der Versuch endete tödlich. Eine 47-jährige Frau aus Tschechien war am Wochenende in den Tod gestürzt.
Weil eine 47-jährige tschechische Wanderin am Sonntag ihre Buchung im Priel Schutzhaus im Gemeindegebiet von Hinterstoder nicht wahrgenommen hatte und ihre Schwester sie nicht mehr erreichen konnte, begannen Einsatzkräfte mit der Suche nach der Frau.
In Felsrinne gefunden
Diese war auf dem Weitwanderweg Nordalpenweg 01 unterwegs gewesen. Zur Suche wurde auch der Hubschrauber der Flugpolizei hinzugezogen. Dieser fand die Frau in einer Felsrinne unterhalb eines Steiges. Ein im Bergrettungseinsatz befindlicher Arzt konnte nur noch den Tod der Tschechin feststellen. Bei den Ermittlungen ergab sich kein Verdacht auf Fremdverschulden.
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