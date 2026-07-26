„Nicht genügend!“ Admira blamiert sich im ÖFB-Cup

In der Südstadt sind schon längst pechschwarze Wolken aufgezogen, die Spielzeit drohte schon vor dem ersten Pflichtspiel zur totalen Katastrophe für die Admira zu werden. Und die Befürchtungen sollten sich bewahrheiten, mit der 1:2-Niederlage in der ersten Cup-Runde gegen Viertligist Leithaprodersdorf schreiben die Südstädter das nächste dunkle Kapitel einer noch ganz jungen Saison