Dressur-Heimsieg durch Lehfellner in Achleiten

Stefan Lehfellner hat beim internationalen Dressur-Reitturnier im Schloss Achleiten den Grand Prix Special gewonnen!
Der 43-jährige Olympia-Reiter aus Oberösterreich sorgte am Sonntag auf L‘Espoir mit einer Wertung von 69,340 Prozent für einen Heimsieg bei dem Drei-Sterne-Event.
Die Kür entschied die Deutsche Laura Strobel auf Valparaiso NRW für sich.
„Wir sind mit dieser Turnierwoche sehr zufrieden“, resümierte Veranstalterin Victoria Max-Theurer.
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