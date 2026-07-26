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Bei dreifachem Meister

Ex-ÖFB-Teamspieler vor Engagement im Vietnam!

Fußball International
26.07.2026 21:27
Skyriotis (hinten/im Bild gegen Ex-WAC-Ass Mike Novak) wird den WAC wohl verlassen.
Skyriotis (hinten/im Bild gegen Ex-WAC-Ass Mike Novak) wird den WAC wohl verlassen.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der Klagenfurter Van-Alessandro Nguyen Skyriotis (20) läuft derzeit auf Probetraining beim dreifachen Vietnam-Meister Thép Xanh Nam Dinh FC. So lange weilt der Mittelfeldmann des WAC bereits in Asien, so stehen die Chancen auf ein Engagement, das ist seine bisherige Vita – und für seinen Wolfsberg-Trainer wäre der Abgang bitter . . .

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Tam biet, Van-Alessandro! Ein WAC-Youngster verabschiedet sich wohl aus Österreich. Der Kärntner Van-Alessandro Nguyen Skyriotis steht nämlich vor einem exotischen Engagement: Die 1. vietnamesische Liga ruft!

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