Ex-ÖFB-Teamspieler vor Engagement im Vietnam!

Der Klagenfurter Van-Alessandro Nguyen Skyriotis (20) läuft derzeit auf Probetraining beim dreifachen Vietnam-Meister Thép Xanh Nam Dinh FC. So lange weilt der Mittelfeldmann des WAC bereits in Asien, so stehen die Chancen auf ein Engagement, das ist seine bisherige Vita – und für seinen Wolfsberg-Trainer wäre der Abgang bitter . . .