Nach Kollision mit Kind fuhr Lenker einfach weiter

Schülerin an der linken Körperseite erfasst

Zur selben Zeit bog ein schwarzer PKW-Kombi von der Schützenstraße kommend in den Kugelfangweg ein. Dabei touchierte das Auto das Mädchen an der linken Körperseite, wodurch dieses zu Boden stürzte. Der Lenker oder die Lenkerin des schwarzen Fahrzeuges setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Die 9-Jährige zog sich leichte Verletzungen am linken Knie zu.