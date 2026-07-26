Nach Kollision mit Kind fuhr Lenker einfach weiter

Nach der Kollision mit einem Mädchen im Olympischen Dorf in Innsbruck fuhr ein Autolenker am späten Sonntagnachmittag einfach davon. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer. Das Kind kam zum Glück glimpflich davon.
Das 9-jährige Mädchen überquerte gegen 17 Uhr mit einem Kinder-Tretroller den Schutzweg über den Kugelfangweg im Kreuzungsbereich mit der Schützenstraße in Innsbruck.
Schülerin an der linken Körperseite erfasst
Zur selben Zeit bog ein schwarzer PKW-Kombi von der Schützenstraße kommend in den Kugelfangweg ein. Dabei touchierte das Auto das Mädchen an der linken Körperseite, wodurch dieses zu Boden stürzte. Der Lenker oder die Lenkerin des schwarzen Fahrzeuges setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Die 9-Jährige zog sich leichte Verletzungen am linken Knie zu.
Nun sucht die Polizei nach Zeugen
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum fahrerflüchtigen schwarzen Pkw-Kombi geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hall unter der Telefonnummer 059133/7110 zu melden!
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