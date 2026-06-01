Long-Covid-Patient klagt die Pensionsversicherung

„Früher war ich Fußball-Schiri, jetzt muss ich mich hinsetzen, wenn ich ein paar Schritte gehe. Ob Zähneputzen oder Toilettengang – an manchen Tagen geht gar nichts mehr“, erzählt der Steirer Markus Feiertag, dass er sich wie ein Bleibrocken fühle. Der frühere Brauereiangestellte aus Gratkorn leidet seit seiner Covid-19-Infektion an einem schweren postviralen Syndrom mit Long-Covid- beziehungsweise ME/CFS-Symptomatik.