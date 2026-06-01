Jetzt fordern immer mehr Bezirke mehr Polizei

Die Landespolizeidirektion Wien spricht in einer „Krone“-Anfrage von einer „verkürzten Darstellung von geringer Polizeipräsenz in den Bezirken“. Für den Personalstand in den Bezirken sind nicht nur die direkt zum jeweiligen Stadtpolizeikommando zählenden Polizisten von Relevanz, sondern die Gesamtheit der Kräfte der Landespolizeidirektion Wien, die regelmäßig bezirksübergreifend zum Einsatz kommen, heißt es weiter. Vonseiten der Polizei Wien werde laufend an der Sicherheit in den Bezirken gearbeitet. Außerdem wird auf die umfassenden Sicherheitspakete wie Videoüberwachungen, Waffenverbotszone und Schutzzone verwiesen, die bereits zu nachhaltigen und deutlichen Rückgängen insbesondere im Bereich der Gewaltkriminalität geführt haben.