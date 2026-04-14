Meta entwickelt KI-Avatar von Mark Zuckerberg

Zuckerberg-Figur wird mit seiner Stimme trainiert

Der Zuckerberg-Avatar soll die typischen Merkmale und den Tonfall des Tech-Giganten annehmen. Die Zuckerberg-Figur wird anhand von Bildern und der Stimme des CEOs trainiert, sagte eine mit der Situation vertraute Person. Sollte das Experiment erfolgreich sein, könnten Influencer in Zukunft dasselbe tun. Das Zuckerberg-Double soll den Mitarbeitern künftig in Gesprächen Feedback geben können. Laut einer Quelle ist der Meta-Chef selbst in das Training und Testen seiner ganz persönlichen KI involviert.